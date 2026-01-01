Оповещения от Киноафиши
Кино детям — бесплатно!

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Детям
Коллективное посещения

На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидки для школьников и студентов

Билет для школьников и студентов с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Студентам Школьникам
Скидки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями

Билет для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте, в приложении или на кассах кинотеатра. Билет можно приобрести только на кассе кинотеатра при предъявлении подтверждающего документа (пенсионное удостоверение либо справка из ПФР и паспорт, удостоверение по инвалидности).

Пенсионерам Инвалидам
Киномания

Каждый понедельник в кинотеатре «Depo» можно посмотреть фильмы в обычном формате и в 3D всего за 190 рублей. Данная акция действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы! Акция не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторами.

Специальные предложения
1+1 на попкорн

В Мягком кинотеатре действует акция 1+1 на попкорн! Второй попкорн в подарок: при покупке большой или экстрим порции попкорна. В акции есть ограничения. Подробности об условиях и полный список товаров участвующих в акции уточнять у сотрудников кинотеатра.

Специальные предложения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
