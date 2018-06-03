Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр DEPO
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр DEPO
Отзывы о кинотеатре Мягкий кинотеатр DEPO
m.laverychev
3 июня 2018, 09:41
Оценка
Были на открытии кинотеатра,честно говоря впечатляет.Можно и кино посмотреть и с ребёнком в игровые автоматы прорезаться,а в воздухе устроенно рискованное путешествие по верёвками,лестницам и качалками.Даже есть воздушный велосипед.В общем выходные можно провести на славу.рекомендую.
3 июня 2018, 09:41
0
0
Ответить
Ольга Баранова
12 июня 2018, 13:10
Ходили на фильм "Мир Юрского периода". Кинотеатр понравился. Удобные, мягкие кресла. Большой зал. Но есть и неприятные моменты, очень грязные 3 D. Как нам объяснили контролеры, что недавно открылись, не все еще работает, пока очки протирают. Но как часто их протирают? Так же не в полной мере работает 3 D эффект. Нет ощущения присутствия. Все эффекты в пределах экрана. Просто нет смысла переплачивать деньги. Кто еще собирается в кино, мой совет, смотрите в 2 D ни чего не потеряете, наоборот, экономия.
12 июня 2018, 13:10
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:39
в ответ на сообщение
m.laverychev от 3 июня 2018, 09:41
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
13 июня 2018, 11:39
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:39
в ответ на сообщение
Ольга Баранова от 12 июня 2018, 13:10
Ольга, здравствуйте! Спасибо.
13 июня 2018, 11:39
0
0
Ответить
Кирилл Береговых
14 декабря 2018, 23:03
Оценка
Фильмы, всё или не чего Проводник. Всё на вышем уровне ехали на один филь так всё понравилось что и на второй сианс пошли . Удобная стоянка . Можно отдуши покушать ! Цена на попкорн не понравилась 190р . Рядом Биг маг купили лемонад , наливай бесплатно хоть до смерти упейся . Туолет как в лучших домах Лондона бесплатно некто не седит на душой перед туолетом как это делается в других кинотеатрах при наличии билета запускают . Можешь походить по бутикам ! Короче ребя катите в Депо не пожалеете ! Арганизаторам огромное спасибо ну и работникам кинотеатра За чистоту в залах и гостиприимность !!! Сори за ошибки т 9 иной раз подлянет .
14 декабря 2018, 23:03
1
0
Ответить
Елена Антонова
5 января 2023, 09:59
Оценка
Сегодня мы с сыном были ужасно разочарованы так как, мультик серый волк на который мы пришли, показали только начало, по техническим причинам всё отключилась, нас попросили пройти в кассу за возвратом денежных средств, мы стояли 40 минут +заполняли заявление на возврат, впечатление испорчено, компенсации 0,больше туда не ногой
5 января 2023, 09:59
0
0
Ответить
golubevsasa601
1 декабря 2023, 07:19
Оценка
Я побрил свою собаку
1 декабря 2023, 07:19
0
0
Ответить
Катюша Бабина
29 декабря 2024, 16:36
Оценка
Очень дорогие билеты
29 декабря 2024, 16:36
0
0
Ответить
melniks1969
8 апреля 2025, 05:44
Оценка
Часто ходим в Ваш кинотеатр всей семьёй! Тщательно выбираем фильм, на который идём. Очень удобно рассматривать рейтинг фильма и трейлер. В кинотеатре отличное обслуживание и чистота. Спасибо за хороший отдых! 😻
8 апреля 2025, 05:44
1
0
Ответить
