Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Мягкий кинотеатр DEPO

Мягкий кинотеатр DEPO

Нижний Тагил
Адрес
г. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
Телефон

+7 (3435) 37-97-97

Билеты от 370 ₽
Сеть

Мягкий кинотеатр
ТРК
Расположен в ТРЦ Depo

О кинотеатре

Мягкий кинотеатр DEPO в Нижнем Тагиле был открыт 1 июня 2018 года. Он оборудован современной аппаратурой - серебряными экранами, звуковой системой Dolby Digital, кинопроекционным оборудованием с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D. 

Мягкие кресла и достаточное пространство между рядами позволят зрителям расслабиться во время сеанса и хорошо провести время. В фойе открыт кинобар с широким ассортиментом напитков, попкорна и закусок. Здесь каждый гость сможет скоротать время до начала сеанса, пообщаться с друзьями, обсудить увиденное на экране.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
14 голосов
Билеты от 370 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мягкий кинотеатр DEPO
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
11:55 от 370 ₽ 18:20 от 450 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
14:10 от 420 ₽ 19:45 от 450 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:25 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Кирилл Береговых 14 декабря 2018, 23:03
Фильмы, всё или не чего Проводник. Всё на вышем уровне ехали на один филь так всё понравилось что и на второй сианс пошли . Удобная стоянка . Можно… Читать дальше…
melniks1969 8 апреля 2025, 05:44
Часто ходим в Ваш кинотеатр всей семьёй! Тщательно выбираем фильм, на который идём. Очень удобно рассматривать рейтинг фильма и трейлер. В кинотеатре… Читать дальше…
14 голосов
Скидки в кинотеатре
Кино детям — бесплатно!

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям - бесплатно!» от Мягкого кинотеатра сделать это стало легче и выгоднее. Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы (и мультфильмы) с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет. Подробности на кассе и на сайте кинотеатра (https://tag.comfortkino.ru/specials/kino-detyam-besplatno/)

Детям
Коллективное посещения

На групповые посещения от 15 человек устанавливается специальная цена на билет — 120 рублей. На каждые 25 детей билет для 1 сопровождающего бесплатно. Только для групповых посещений - комбо-набор (попкорн + напиток) по специальной цене! Необходима предварительная запись. Есть ограничения, подробности по телефону: +7 (902) 586-62-28 Дети до 5 лет (включительно) пускаются в зал бесплатно без предоставления отдельного места, только в сопровождении старших. Действует на фильмы в 2D- и 3D-формате, на все сеансы 3D ребенку выдаются очки. *Скидка временно не распространяется на фильмы, у которых есть ограничения дистрибьюторов, информацию на какие фильмы распространяется скидка можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Скидки для школьников и студентов

Билет для школьников и студентов с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг по специальной цене 120 руб - 2D, 180 руб - 3D. Не действует в праздничные дни. Предложение действует для фильмов, на которые не наложен меморандум кинопрокатчиков. Список фильмов на которые распространяются скидки можно узнать в расписании на сайте или на кассах кинотеатра.

Студентам Школьникам
Фильмы в кинотеатре Мягкий кинотеатр DEPO

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:55 от 370 ₽ 18:20 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:10 от 420 ₽ 19:45 от 450 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:25 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
