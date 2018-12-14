Мягкий кинотеатр DEPO в Нижнем Тагиле был открыт 1 июня 2018 года. Он оборудован современной аппаратурой - серебряными экранами, звуковой системой Dolby Digital, кинопроекционным оборудованием с возможностью демонстрации фильмов в формате 3D.

Мягкие кресла и достаточное пространство между рядами позволят зрителям расслабиться во время сеанса и хорошо провести время. В фойе открыт кинобар с широким ассортиментом напитков, попкорна и закусок. Здесь каждый гость сможет скоротать время до начала сеанса, пообщаться с друзьями, обсудить увиденное на экране.