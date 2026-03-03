Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила Кинотеатры Россия Расписание сеансов кинотеатра «Россия»

Расписание сеансов кинотеатра «Россия»

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:30 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:10 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:20 от 370 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 370 ₽ 12:05 от 370 ₽ 16:10 от 370 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
20:30 от 370 ₽
