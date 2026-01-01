Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
Россия
Кинотеатр Россия (Нижний Тагил) на карте
Кинотеатр Россия (Нижний Тагил) на карте
Кинотеатр Россия (Нижний Тагил) на карте
Кинотеатры рядом
7.6
км
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
5
8.4
км
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
5
8.6
км
Красногвардеец
ул. Победы, 26
5
14.8
км
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
5
27
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
30
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
