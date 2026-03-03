Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле находится в Дзержинском округе, расположен в здании культурно-развлекательного центра и является отличным местом досуга для людей любого возраста. Здесь собраны самые различные развлечения, начиная от игровой комнаты для малышей и заканчивая зажигательными шоу-программами для молодежи.



В кинотеатре «Россия», оборудованном передовой техникой, можно посмотреть и новинку кинопроката, и любимую классику. Имеется два небольших комфортных кинозала по 125 мест. Цифровые проекторы и звук Dolby Digital позволяет демонстрировать фильмы в высоком качестве. Привлекательной особенностью кинотеатра является репертуар, включающий в себя премьерные ленты, документальное и ретро-кино, арт-хаус, анимацию.



В КРК «Россия» кроме кинопоказов проводятся творческие встречи, мастер-классы, семинары, другие интересные мероприятия. Здесь находятся: кафе «USB», боулинг-клуб с аппаратурой Brunswick, детская игровая площадка, охраняемый автопаркинг.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.