Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле находится в Дзержинском округе, расположен в здании культурно-развлекательного центра и является отличным местом досуга для людей любого возраста. Здесь собраны самые различные развлечения, начиная от игровой комнаты для малышей и заканчивая зажигательными шоу-программами для молодежи.
В кинотеатре «Россия», оборудованном передовой техникой, можно посмотреть и новинку кинопроката, и любимую классику. Имеется два небольших комфортных кинозала по 125 мест. Цифровые проекторы и звук Dolby Digital позволяет демонстрировать фильмы в высоком качестве. Привлекательной особенностью кинотеатра является репертуар, включающий в себя премьерные ленты, документальное и ретро-кино, арт-хаус, анимацию.
В КРК «Россия» кроме кинопоказов проводятся творческие встречи, мастер-классы, семинары, другие интересные мероприятия. Здесь находятся: кафе «USB», боулинг-клуб с аппаратурой Brunswick, детская игровая площадка, охраняемый автопаркинг.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!