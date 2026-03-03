Оповещения от Киноафиши
Россия

Нижний Тагил
Адрес
г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 26а
Телефон

+7 (3435) 49-99-59

Билеты от 370 ₽
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле находится в Дзержинском округе, расположен в здании культурно-развлекательного центра и является отличным местом досуга для людей любого возраста. Здесь собраны самые различные развлечения, начиная от игровой комнаты для малышей и заканчивая зажигательными шоу-программами для молодежи.

В кинотеатре «Россия», оборудованном передовой техникой, можно посмотреть и новинку кинопроката, и любимую классику. Имеется два небольших комфортных кинозала по 125 мест. Цифровые проекторы и звук Dolby Digital позволяет демонстрировать фильмы в высоком качестве. Привлекательной особенностью кинотеатра является репертуар, включающий в себя премьерные ленты, документальное и ретро-кино, арт-хаус, анимацию.

В КРК «Россия» кроме кинопоказов проводятся творческие встречи, мастер-классы, семинары, другие интересные мероприятия. Здесь находятся: кафе «USB», боулинг-клуб с аппаратурой Brunswick, детская игровая площадка, охраняемый автопаркинг.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Парковка
5 голосов
Билеты от 370 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Россия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 370 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 370 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
18:20 от 370 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 3 сеанса
10:00 от 370 ₽ 12:05 от 370 ₽ 16:10 от 370 ₽ ...
5 голосов
Скидки в кинотеатре
Ведите бабушек и дедушек в кино!

Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Пенсионерам
Ходить в кино компанией всегда веселее, интереснее и выгоднее!

Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Коллективные заявки Студентам Школьникам
День рождения!

В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!

В день рождения
Фильмы в кинотеатре Россия

Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:30 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:10 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:20 от 370 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
