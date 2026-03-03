Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Киноафиша Нижнего Тагила
Кинотеатры
Родина
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
Расписание сеансов кинотеатра «Родина»
Сегодня
3
3
Завтра
4
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:30
от 370 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
11:40
от 370 ₽
15:20
от 370 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
от 370 ₽
Казнить нельзя помиловать
фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
2026, США
2D
20:40
от 370 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
23:00
от 370 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:20
от 370 ₽
17:00
от 370 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
19:00
от 370 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
12:25
от 370 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 370 ₽
14:25
от 370 ₽
16:30
от 370 ₽
18:35
от 370 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
21:05
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
