Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Расписание сеансов кинотеатра «Родина»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:30 от 370 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
11:40 от 370 ₽ 15:20 от 370 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 370 ₽
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
2D
20:40 от 370 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
23:00 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:20 от 370 ₽ 17:00 от 370 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
19:00 от 370 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
12:25 от 370 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 370 ₽ 14:25 от 370 ₽ 16:30 от 370 ₽ 18:35 от 370 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
21:05 от 370 ₽
