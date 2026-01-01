Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!
Кинотеатр "Родина Премьер Зал" предлагает уникальную возможность посещения по самой низкой цене! Каждый день, с 09:00 до 16:00 любой ребенок до 12 лет сможет посмотреть фильмы и мультфильмы категории детское и семейное кино (0+ и 6+) всего за 199 рублей! * Стоимость билета может меняться в зависимости от требований дистрибьюторов