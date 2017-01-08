Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Родина

Владимир Виктор 8 января 2017, 21:44
сколько стоит средняя цена на сеанс ?
8 января 2017, 21:44 Ответить
Вероника Чижова 5 февраля 2017, 22:16
сколько стоит билет на фильм "космос между нами"?
5 февраля 2017, 22:16 Ответить
Киноафиша.инфо 6 февраля 2017, 14:03
в ответ на сообщение Вероника Чижова от 5 февраля 2017, 22:16
Вероника, откройте вкладку расписание, выберите сеанс. Рядом будет интересующая вас цена.
6 февраля 2017, 14:03 Ответить
Киноафиша.инфо 6 февраля 2017, 14:04
в ответ на сообщение Владимир Виктор от 8 января 2017, 21:44
Владимир, все цены доступны в расписании. Переключите вкладку.
6 февраля 2017, 14:04 Ответить
Мария Ладыгина 4 декабря 2019, 22:26
Сколько стоит билет на фильм рождество на двоих??
Ответьте пж
4 декабря 2019, 22:26 Ответить
Ti Reks 22 января 2026, 16:00
Оценка
Извините пожалуйста а "Человек бензопила " ещё будет идти или больше нет?
22 января 2026, 16:00 Ответить
