Нижний Тагил, RU
Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
Отзывы о кинотеатре Родина
Владимир Виктор
8 января 2017, 21:44
сколько стоит средняя цена на сеанс ?
8 января 2017, 21:44
0
0
Ответить
Вероника Чижова
5 февраля 2017, 22:16
сколько стоит билет на фильм "космос между нами"?
5 февраля 2017, 22:16
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
6 февраля 2017, 14:03
в ответ на сообщение
Вероника Чижова от 5 февраля 2017, 22:16
Вероника, откройте вкладку расписание, выберите сеанс. Рядом будет интересующая вас цена.
6 февраля 2017, 14:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
6 февраля 2017, 14:04
в ответ на сообщение
Владимир Виктор от 8 января 2017, 21:44
Владимир, все цены доступны в расписании. Переключите вкладку.
6 февраля 2017, 14:04
0
0
Ответить
Мария Ладыгина
4 декабря 2019, 22:26
Сколько стоит билет на фильм рождество на двоих??
Ответьте пж
Ответьте пж
4 декабря 2019, 22:26
0
0
Ответить
Ti Reks
22 января 2026, 16:00
Оценка
Извините пожалуйста а "Человек бензопила " ещё будет идти или больше нет?
22 января 2026, 16:00
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
