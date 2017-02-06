Кинотеатр «Родина» в Нижнем Тагиле находится в центре города на проспекте Ленина. Он был открыт в 1957 году и с тех пор является привлекательным центром досуга. После капитальной реконструкции эта киноплощадка по техническому оснащению и комфортности зрительных залов соответствует европейским стандартам.
В кинотеатре «Родина» имеется два зала: Галактика на 193 места и Иллюзион на 176 мест, оборудованных цифровыми кинопроекторами, акустикой Dolby, огромными экранами, эргономичными креслами. Репертуар фильмов разножанровый, с учетом пожеланий зрителей всех возрастов.
В здании кинотеатра расположены кино-бар с хорошим выбором напитков и попкорна, кафе-гриль «USB», бар «Галактика», большая игровая зона с симуляторами и автоматами.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Родина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.
В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!