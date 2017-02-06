Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
Родина

Родина

Нижний Тагил
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
+7 (3435) 41-15-68 / бронирование

+7 (950) 197-95-86 / коллективные заявки

Билеты от 370 ₽
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в Нижнем Тагиле находится в центре города на проспекте Ленина. Он был открыт в 1957 году и с тех пор является привлекательным центром досуга. После капитальной реконструкции эта киноплощадка по техническому оснащению и комфортности зрительных залов соответствует европейским стандартам.

В кинотеатре «Родина» имеется два зала: Галактика на 193 места и Иллюзион на 176 мест, оборудованных цифровыми кинопроекторами, акустикой Dolby, огромными экранами, эргономичными креслами. Репертуар фильмов разножанровый, с учетом пожеланий зрителей всех возрастов.

В здании кинотеатра расположены кино-бар с хорошим выбором напитков и попкорна, кафе-гриль «USB», бар «Галактика», большая игровая зона с симуляторами и автоматами.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Родина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Оцените
5 голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Родина
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 370 ₽ ...
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Сегодня 2 сеанса
11:40 от 370 ₽ 15:20 от 370 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 370 ₽ ...
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 370 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 6 февраля 2017, 14:03
Вероника, откройте вкладку расписание, выберите сеанс. Рядом будет интересующая вас цена.
Ti Reks 22 января 2026, 16:00
Извините пожалуйста а "Человек бензопила " ещё будет идти или больше нет?
Написать отзыв
Скидки в кинотеатре
Ведите бабушек и дедушек в кино!

Ведь стоимость билета по пенсионному удостоверению всего 150 рублей! (С понедельника по среду с 09:00 до 16:00 со второй недели проката фильма) * Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Пенсионерам
Ходить в кино компанией всегда веселее, интереснее и выгоднее!

Специально для школьников, студентов и просто больших и дружных компаний в нашем кинотеатре действуют специальные цены на групповые посещения от 15 человек: 2D/3D-сеансы – 199 рублей! Собирайтесь и приходите в кино! :) * Для школ: на каждые 15 детей – 1 сопровождающий взрослый бесплатно. ** Данная скидка не действует в выходные и праздничные дни.

Коллективные заявки
День рождения!

В день рождения в кино ходить не только весело, но и выгодно! В этот день для "виновника торжества" билет в кино будет стоить..., ничего не будет стоить, т.е. 0 рублей! Предъяви документ удостоверяющий личность и наслаждайся просмотром любого фильма в свой день рождения абсолютно бесплатно!

В день рождения
Все скидки в кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Родина

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:30 от 370 ₽
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
11:40 от 370 ₽ 15:20 от 370 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 370 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
