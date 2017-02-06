Кинотеатр «Родина» в Нижнем Тагиле находится в центре города на проспекте Ленина. Он был открыт в 1957 году и с тех пор является привлекательным центром досуга. После капитальной реконструкции эта киноплощадка по техническому оснащению и комфортности зрительных залов соответствует европейским стандартам.



В кинотеатре «Родина» имеется два зала: Галактика на 193 места и Иллюзион на 176 мест, оборудованных цифровыми кинопроекторами, акустикой Dolby, огромными экранами, эргономичными креслами. Репертуар фильмов разножанровый, с учетом пожеланий зрителей всех возрастов.



В здании кинотеатра расположены кино-бар с хорошим выбором напитков и попкорна, кафе-гриль «USB», бар «Галактика», большая игровая зона с симуляторами и автоматами.



