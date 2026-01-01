Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Новом Уренгое
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
7.0
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
0.0
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
0.0
