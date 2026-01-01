Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Нового Уренгоя Кинотеатры Бумеранг Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте

Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте

Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1 км
Сезар-Гудзон ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
5
4.2 км
Проспект Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
5
4.3 км
Октябрь пр. Ленинградский, 9
5
5 км
Сезар-Солнечный ул. Сибирская, 26
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше