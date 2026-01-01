Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новый Уренгой, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нового Уренгоя
Кинотеатры
Бумеранг
Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте
Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Бумеранг (Новый Уренгой) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1
км
Сезар-Гудзон
ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
5
4.2
км
Проспект
Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
5
4.3
км
Октябрь
пр. Ленинградский, 9
5
5
км
Сезар-Солнечный
ул. Сибирская, 26
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667