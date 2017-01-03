Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Сезар-Солнечный
Сезар-Солнечный
Отзывы о кинотеатре Сезар-Солнечный
Отзывы о кинотеатре Сезар-Солнечный
Людмила Билеткина
3 января 2017, 14:42
Здравствуйте!
Хочу отметить работу администрации кинотеатра Сезар ТЦ Солнечный.
Мною были куплены билеты онлайн, сразу после покупки обнаружила, что купила не те места, отменить онлайн не удалось, решила через менеджеров (как указано в инструкции по отмене покупки билетов).
Пыталась дозвониться в течении 30 мин. трубку никто не снял. Написала письменное обращение об отмене, ответа не поступило.
Уж если создали возможность покупать билеты онлайн, будьте ответственны за обратную связь. Из-за халатности работников, которые не отвечают на звонки потребителей, испорчено настроение , вынуждены занять места, которые куплены ошибочно!
Уважаемая администрация и руководство ТЦ Солнечный, обратите внимание на работу персонала и примите соответствующие меры.
3 января 2017, 14:42
