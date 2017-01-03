Оповещения от Киноафиши
Сезар-Солнечный

Новый Уренгой
Адрес
г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, 26
О кинотеатре

Кинотеатр «Сезар-Солнечный» в Новом Уренгое расположен в развлекательной зоне крупнейшего торгового центра ЯНАО.

В кинотеатре имеются 4 просторных комфортабельных зала, а также VIP-зал на 50 мест. Установлены удобные кресла с широкими междурядьями, система кондиционирования. Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется цифровая техника, большие экраны со светоотражающим покрытием. В репертуаре — новинки российского и зарубежного кинематографа, популярные фильмы прошлых лет.

Кинотеатр «Сезар Солнечный» имеет удобный формат как для молодежи, так и для семейного посещения, а для малышей создан детский центр «Солнечный остров», где они находятся под присмотром воспитателей.

В фойе работает кино-бар с отличным выбором десертов, закусок, напитков, попкорна.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
Отзывы о кинотеатре

Людмила Билеткина 3 января 2017, 14:42
Здравствуйте!
Хочу отметить работу администрации кинотеатра Сезар ТЦ Солнечный.
Мною были куплены билеты онлайн, сразу после покупки обнаружила,… Читать дальше…
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
