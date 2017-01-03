Кинотеатр «Сезар-Солнечный» в Новом Уренгое расположен в развлекательной зоне крупнейшего торгового центра ЯНАО.

В кинотеатре имеются 4 просторных комфортабельных зала, а также VIP-зал на 50 мест. Установлены удобные кресла с широкими междурядьями, система кондиционирования. Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется цифровая техника, большие экраны со светоотражающим покрытием. В репертуаре — новинки российского и зарубежного кинематографа, популярные фильмы прошлых лет.

Кинотеатр «Сезар Солнечный» имеет удобный формат как для молодежи, так и для семейного посещения, а для малышей создан детский центр «Солнечный остров», где они находятся под присмотром воспитателей.

В фойе работает кино-бар с отличным выбором десертов, закусок, напитков, попкорна.