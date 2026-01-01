Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Сезар-Гудзон (Новый Уренгой) на карте

Кинотеатр Сезар-Гудзон (Новый Уренгой) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1 км
Бумеранг микрорайон Северная Коммунальная Зона, 4, ТРЦ "Бумеранг89"
5
3.4 км
Проспект Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
5
3.4 км
Октябрь пр. Ленинградский, 9
5
4 км
Сезар-Солнечный ул. Сибирская, 26
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
