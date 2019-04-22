Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Сезар-Гудзон

Отзывы о кинотеатре Сезар-Гудзон

Отзывы о кинотеатре Сезар-Гудзон
Галина Мегина 22 апреля 2019, 09:06
БЫЛА НА СЕАНСЕ 21 04 В 18 15. БАРДАК ПОЛНЕЙШИЙ!! ВО ВРЕМЯ СЕАНСА НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧАЛИ СВЕТ, ЧТОБЫ НАЙТИ КАКИЕ- ТО КЛЮЧИ, А ПОТОМ ВООБЩЕ ЗА 5 МИНУТ ДО КОНЦА СЕАНСА ВКЛЮЧИЛИ СВЕТ В ЗАЛЕ И МЫ ДОСМАТРИВАЛИ ФИЛЬМ СО СВЕТОМ! И НИКТО ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ, А РАБОТНИКИ КИНОТЕАТРА БЫЛИ УДИВЛЕНЫ НАШИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ. А ВЕДЬ ЗА ПОРЯДКОМ В ЗАЛЕ ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ ОНИ! ВОТ ТАКОЕ КИНО!!!
