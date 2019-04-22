Кинотеатр «Сезар-Гудзон» находится на 3 этаже современного ТРЦ «Гудзон» по адресу ул. Подшибякина, 1, корпус 2а. Данный кинотеатр относится к заведениям премиум-класса и предоставляет своим посетителям отличный сервис, особый комфорт и высокое качество показа и звука.

Уже в холле привлекает внимание оригинальный дизайн интерьера. В снек-кафе имеются сладости, закуски, ароматный кофе, попкорн. Дождаться начала сеанса можно на удобных диванчиках. В кинотеатре имеется два VIP-зала, оборудованных цифровой кинотехникой. Демонстрация фильмов осуществляется с использованием системы Digital 3D.

Репертуар представлен разножанровыми фильмами, которые удовлетворят вкусы всех киноманов: голливудские боевики, семейное кино, фэнтези, анимация, ретро-кино, ужасы.

Кинотеатр «Сезар-Гудзон» в Новом Уренгое — это отличное место для проведения досуга. Стоимость билетов доступна многим, при групповом посещении действуют специальные цены.