Сезар-Гудзон

Новый Уренгой
Адрес
г. Новый Уренгой, ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
Телефон

+7 (3494) 25-72-20 / касса

Позвонить
Кинотеатр «Сезар-Гудзон» находится на 3 этаже современного ТРЦ «Гудзон» по адресу ул. Подшибякина, 1, корпус 2а. Данный кинотеатр относится к заведениям премиум-класса и предоставляет своим посетителям отличный сервис, особый комфорт и высокое качество показа и звука.

Уже в холле привлекает внимание оригинальный дизайн интерьера. В снек-кафе имеются сладости, закуски, ароматный кофе, попкорн. Дождаться начала сеанса можно на удобных диванчиках. В кинотеатре имеется два VIP-зала, оборудованных цифровой кинотехникой. Демонстрация фильмов осуществляется с использованием системы Digital 3D.

Репертуар представлен разножанровыми фильмами, которые удовлетворят вкусы всех киноманов: голливудские боевики, семейное кино, фэнтези, анимация, ретро-кино, ужасы.

Кинотеатр «Сезар-Гудзон» в Новом Уренгое — это отличное место для проведения досуга. Стоимость билетов доступна многим, при групповом посещении действуют специальные цены.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
0 голосов
Галина Мегина 22 апреля 2019, 09:06
БЫЛА НА СЕАНСЕ 21 04 В 18 15. БАРДАК ПОЛНЕЙШИЙ!! ВО ВРЕМЯ СЕАНСА НЕСКОЛЬКО РАЗ ВКЛЮЧАЛИ СВЕТ, ЧТОБЫ НАЙТИ КАКИЕ- ТО КЛЮЧИ, А ПОТОМ ВООБЩЕ ЗА 5 МИНУТ… Читать дальше…
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
