Расписание сеансов Легенды, 27 февраля 2026 в Новомосковске

Расписание сеансов Легенды, 27 февраля 2026 в Новомосковске

Сегодня 27
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллизиум г. Новомосковск, ул. Березовая, 7в, ТРЦ «Пассаж»
2D
13:35 от 300 ₽
