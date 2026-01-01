Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новомосковска Кинотеатры Lounge 3D cinema Расписание сеансов киноклуба «Lounge 3D cinema»

Расписание сеансов киноклуба «Lounge 3D cinema»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
