Новомосковск
Адрес
г. Новомосковск, ул. Бережного, 20
В избранное Уже в избранном

Кино-кафе Lounge 3D cinema было создано специально для любителей отдыха с комфортом. Фильмы в высочайшем качестве, караоке-карта, игровая приставка с широким выбором игр позволят провести время в любой компании. 

Качественная звуковая аппаратура, проекторы, отличных большой экран и мягкая мебель- это, пожалуй, все, что нужно для комфорта и удовольствия от просмотра фильмов.
В кино-кафе Lounge 3D cinema можно насладиться игрой любимой спортивной команды.

В Lounge 3D cinema открыто кафе, где каждый посетитель сможет подкрепиться вкусной выпечкой и кофе.

Бар
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
0 голосов
Отзывы о кинотеатре

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
