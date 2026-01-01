Кино-кафе Lounge 3D cinema было создано специально для любителей отдыха с комфортом. Фильмы в высочайшем качестве, караоке-карта, игровая приставка с широким выбором игр позволят провести время в любой компании.

Качественная звуковая аппаратура, проекторы, отличных большой экран и мягкая мебель- это, пожалуй, все, что нужно для комфорта и удовольствия от просмотра фильмов.

В кино-кафе Lounge 3D cinema можно насладиться игрой любимой спортивной команды.

В Lounge 3D cinema открыто кафе, где каждый посетитель сможет подкрепиться вкусной выпечкой и кофе.