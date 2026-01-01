Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новомосковска Кинотеатры Lounge 3D cinema

Lounge 3D cinema

Новомосковск
Адрес
г. Новомосковск, ул. Бережного, 20
О кинотеатре

Кино-кафе Lounge 3D cinema было создано специально для любителей отдыха с комфортом. Фильмы в высочайшем качестве, караоке-карта, игровая приставка с широким выбором игр позволят провести время в любой компании. 

Качественная звуковая аппаратура, проекторы, отличных большой экран и мягкая мебель- это, пожалуй, все, что нужно для комфорта и удовольствия от просмотра фильмов.
В кино-кафе Lounge 3D cinema можно насладиться игрой любимой спортивной команды.

В Lounge 3D cinema открыто кафе, где каждый посетитель сможет подкрепиться вкусной выпечкой и кофе.

Бар
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
Отзывы о кинотеатре

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
