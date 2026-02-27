Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Иллизиум»

Расписание сеансов кинотеатра «Иллизиум»

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:35 от 250 ₽ 17:45 от 350 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:00 от 300 ₽ 20:30 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
15:30 от 350 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:10 от 250 ₽ 16:50 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:45 от 250 ₽ 18:10 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:15 от 350 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
16:35 от 350 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
19:45 от 400 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
13:35 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 250 ₽ 14:30 от 300 ₽ 18:40 от 400 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
21:50 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:10 от 350 ₽ 19:25 от 400 ₽ 21:30 от 400 ₽
