Киноафиша Новомосковска
Кинотеатры
Иллизиум
Расписание сеансов кинотеатра «Иллизиум»
Расписание сеансов кинотеатра «Иллизиум»
Торговый центр
Сегодня
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
11:35
от 250 ₽
17:45
от 350 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:00
от 300 ₽
20:30
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
15:30
от 350 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:10
от 250 ₽
16:50
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:45
от 250 ₽
18:10
от 400 ₽
21:00
от 400 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
17:15
от 350 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
16:35
от 350 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:45
от 400 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
13:35
от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:00
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
18:40
от 400 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:50
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:10
от 350 ₽
19:25
от 400 ₽
21:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
