Кинотеатр Иллизиум (Новомосковск) на карте

Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

16.1 км
Синема 3D ул. Октябрьская, 19
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
