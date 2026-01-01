ТРЦ «Пассаж» - мнгофункциональный пятиуровневый торгово-развлекательный центр Новомосковска площадью более 11 тысяч квадратных метров с торговой галереей, ресторанным двориком, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Пассаж» расположен в центре Новомосковска на пересечении Комсомольской и Березовой улиц, в пешей доступности от парка Березовая роща и здания городской администрации.

На территории торгово-развлекательного центра «Пассаж» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Concept Club, Tom Farr, Zolla, Top Secret, «ЦентрОбувь», «Шпилька», «ПиР», O’stin и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Алмаз-Холдинг», Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, книжные салоны, аптека, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк» и др.), магазины «Остров сокровищ», «Суворовские конфеты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пассаж» функционируют современный четырехзальный мультиплекс «Иллизиум», супермаркеты бытовой техники и электроники («Позитроника» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Дочки-Сыночки», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский центр развлечений «Джунгли» и 5D кинотеатр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (McDonalds, «33 Пингвина», кафе быстрого питания Food Line и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пассаж» есть открытая наземная автомобильная парковка на 200 машиномест.

Адрес:

Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7В

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Пассаж» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Комсомольской улице до остановки «Берёзовая роща»

на автобусах № 1

на маршрутках № 1, 18

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Пассаж»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Иллизиум»: с 10.00 до последнего сеанса.