Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новомосковска Кинотеатры Иллизиум ТРЦ «Пассаж»

ТРЦ «Пассаж»

ТРЦ «Пассаж»
Адрес
Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7В
Показать на карте

ТРЦ «Пассаж» - мнгофункциональный пятиуровневый торгово-развлекательный центр Новомосковска площадью более 11 тысяч квадратных метров с торговой галереей, ресторанным двориком, современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Пассаж» расположен в центре Новомосковска на пересечении Комсомольской и Березовой улиц, в пешей доступности от парка Березовая роща и здания городской администрации.

На территории торгово-развлекательного центра «Пассаж» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Concept Club, Tom Farr, Zolla, Top Secret, «ЦентрОбувь», «Шпилька», «ПиР», O’stin и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Алмаз-Холдинг», Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, книжные салоны, аптека, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк» и др.), магазины «Остров сокровищ», «Суворовские конфеты» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пассаж» функционируют современный четырехзальный мультиплекс «Иллизиум», супермаркеты бытовой техники и электроники («Позитроника» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Дочки-Сыночки», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский центр развлечений «Джунгли» и 5D кинотеатр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (McDonalds, «33 Пингвина», кафе быстрого питания Food Line и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пассаж» есть открытая наземная автомобильная парковка на 200 машиномест.

Адрес:
Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7В

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Пассаж» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Комсомольской улице до остановки «Берёзовая роща»

  • на автобусах № 1
  • на маршрутках № 1, 18

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Пассаж»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Иллизиум»: с 10.00 до последнего сеанса.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Могли бы стать олимпийскими чемпионками? 3 российские актрисы, которые выбрали кино вместо спорта
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше