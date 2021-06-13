Оповещения от Киноафиши
Иллизиум
Отзывы о кинотеатре Иллизиум
Отзывы о кинотеатре Иллизиум
milyxnasty99
13 июня 2021, 11:11
Оценка
10
13 июня 2021, 11:11
0
0
Ответить
Нина Фомичева
10 января 2023, 18:42
Оценка
Ребенок посетил кинотеатр на каникулах 2 раза. Приходил домой с больной головой. Говорит, что очень громкий звук.
Почему такой звук?
Для глухих людей?
Он хочет ещё посетить кинотеатр, да из-за звука боится туда идти.
Отрегулируйте, пожалуйста, звук.
10 января 2023, 18:42
0
0
Ответить
Вячеслав Чубуков
29 октября 2023, 18:07
Уважаемый родитель,
Я понимаю, что ваш ребенок посещал кинотеатр на каникулах и приходил домой с больной головой, утверждая, что звук в кинотеатре был очень громким. Однако, мне кажется, что в данной ситуации ваше обвинение в адрес кинотеатра не совсем справедливо.
Звуковой уровень в кинотеатре является предметом тщательного контроля и регулировки со стороны персонала, чтобы соответствовать определенным стандартам и обеспечить комфортное просмотр фильма для всех посетителей. Кинотеатры обязаны соблюдать определенные нормы безопасности и уровни громкости, чтобы избежать возможных повреждений слуха у посетителей.
Некоторые фильмы могут быть звуково интенсивными и содержать громкие звуковые эффекты и музыку, которые могут быть восприняты некоторыми людьми как слишком громкие или даже беспокоить их. Однако, это часть самого процесса просмотра кино, и интенсивность звука является частью замысла режиссера, чтобы создать атмосферу и эмоциональное воздействие на зрителей.
Предлагаю рассмотреть возможность обсудить с вашим ребенком его чувства и ответы на громкий звук в кинотеатре. Возможно, есть способы, как помочь ему справиться с этой ситуацией, например, использование наушников или выбор фильмов с ниже уровнем звуковой интенсивности.
Однако, отрегулировать звук в кинотеатре общего пользования с целью удовлетворения предпочтений отдельных посетителей может быть сложной задачей, так как регулировка громкости может повлиять на общее восприятие фильма другими зрителями.
Я рекомендую обсудить с ребенком возможности и альтернативы, которые могут помочь ему ощущать себя комфортнее при посещении кинотеатра. Также может быть полезно проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать больше о чувствительности вашего ребенка к звуковым стимулам.
Благодарю вас за понимание.
29 октября 2023, 18:07
0
0
Ответить
Вячеслав Чубуков
29 октября 2023, 18:07
в ответ на сообщение
Нина Фомичева от 10 января 2023, 18:42
Уважаемый родитель,
Я понимаю, что ваш ребенок посещал кинотеатр на каникулах и приходил домой с больной головой, утверждая, что звук в кинотеатре был очень громким. Однако, мне кажется, что в данной ситуации ваше обвинение в адрес кинотеатра не совсем справедливо.
Звуковой уровень в кинотеатре является предметом тщательного контроля и регулировки со стороны персонала, чтобы соответствовать определенным стандартам и обеспечить комфортное просмотр фильма для всех посетителей. Кинотеатры обязаны соблюдать определенные нормы безопасности и уровни громкости, чтобы избежать возможных повреждений слуха у посетителей.
Некоторые фильмы могут быть звуково интенсивными и содержать громкие звуковые эффекты и музыку, которые могут быть восприняты некоторыми людьми как слишком громкие или даже беспокоить их. Однако, это часть самого процесса просмотра кино, и интенсивность звука является частью замысла режиссера, чтобы создать атмосферу и эмоциональное воздействие на зрителей.
Предлагаю рассмотреть возможность обсудить с вашим ребенком его чувства и ответы на громкий звук в кинотеатре. Возможно, есть способы, как помочь ему справиться с этой ситуацией, например, использование наушников или выбор фильмов с ниже уровнем звуковой интенсивности.
Однако, отрегулировать звук в кинотеатре общего пользования с целью удовлетворения предпочтений отдельных посетителей может быть сложной задачей, так как регулировка громкости может повлиять на общее восприятие фильма другими зрителями.
Я рекомендую обсудить с ребенком возможности и альтернативы, которые могут помочь ему ощущать себя комфортнее при посещении кинотеатра. Также может быть полезно проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать больше о чувствительности вашего ребенка к звуковым стимулам.
Благодарю вас за понимание.
29 октября 2023, 18:07
0
0
Ответить
Надежда Ерохина
6 ноября 2025, 00:54
Хочу поддержать, что сила звука слишком большая. Некомфортно смотреть фильм.
6 ноября 2025, 00:54
0
0
Ответить
Дима Соловьев
13 декабря 2025, 23:49
Ушли не стали досматривать.
13 декабря 2025, 23:49
0
0
Ответить
Нина Буслаева
28 декабря 2025, 13:11
Оценка
Маленьким детям некомфортно с такими звуковыми эффектами, мы несколько раз уходили именно из-за громкого звука.
28 декабря 2025, 13:11
0
0
Ответить
Елена Качевская
5 января 2026, 19:16
Буратино 2! УЖАС!!! Потраченые денежки- это ерунда! Нет слов.. Приходили, как на праздник, продлить новогоднее настроение, а в итоге,, СПЛОШНАЯ МУТЬ,, цитирую мужа! Тараканы- друзья человека!?!?!!, Джузеппе- владелец книжной лавки, Буратино валит прочь с чужими куртками, Алиса и Базилио по зеленой снимают куш в непонятной" Стране дураков" и балдеют от сладкой жизни😞😞😞😞Хороший сценарий для умалишеенных! Игра одного актёра-Буратино . Единственный персонаж,который оставил хорошее впечатление 🥰
5 января 2026, 19:16
0
0
Ответить
Елена Качевская
5 января 2026, 19:21
Кстати, целиком и полностью согласна с другими зрителями!!! ЗВУК В ЗАЛЕ УЖАСНО ГРОМКИЙ!!!! ДАЖЕ, ЕСЛИ ЗАИНТЕРЕСУЕТ МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.... не думаю, что ребёнок выдержит громкость спецэффектов и трансляции
5 января 2026, 19:21
0
0
Ответить
Елена Качевская
5 января 2026, 19:35
ЧЕБУРАШКА-2 ОЧЕНЬ НАМ ПОНРАВИЛСЯ,
но опять повторюсь, фильм был бы интересен моему внуку, но ему 4 года, такого звука не выдержит( он просто испугается )
Жаль
5 января 2026, 19:35
0
0
Ответить
