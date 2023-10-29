Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новомосковска Кинотеатры Иллизиум

Иллизиум

Новомосковск
Адрес
г. Новомосковск, ул. Березовая, 7в, ТРЦ «Пассаж»
Показать на карте
Телефон

+7 (48762) 289-82 / бронирование

Позвонить
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пассаж»

О кинотеатре

Кинотеатр «Иллизиум» в Новомосковске — это современный мультиплекс, радующий жителей города качественными показами зарубежного и российского кино. Расположен в развлекательной зоне на 4 этаже ТРЦ «Пассаж». Открыт в сентябре 2015 года.

В кинотеатре 4 просторных комфортабельных зрительных зала с общей вместимостью 300 посетителей; два малых уютных кинозала имеют по 47 мест, два больших — по 103 места. 

В кинотеатре «Иллизиум» для кинопоказов в форматах 2D и 3D используется цифровая кинопроекционная и звуковая техника, звук Dolby. В репертуаре мировые премьеры и популярные фильмы, любимые зрителями. Для детей — увлекательная анимация.

В фойе имеется кино-бар с  большим выбором десертов, попкорна, напитков. Посещение кинотеатра можно совместить с отдыхом в кафе Food Line.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Иллизиум» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Парковка
8.4 Оцените
14 голосов
Билеты от 250 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Иллизиум
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 2 сеанса
11:35 от 250 ₽ 17:45 от 350 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 300 ₽ 20:30 от 400 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
15:30 от 350 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 250 ₽ 16:50 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Вячеслав Чубуков 29 октября 2023, 18:07
Уважаемый родитель,

Я понимаю, что ваш ребенок посещал кинотеатр на каникулах и приходил домой с больной головой, утверждая, что звук в кинотеатре… Читать дальше…
Вячеслав Чубуков 29 октября 2023, 18:07
Уважаемый родитель,

Я понимаю, что ваш ребенок посещал кинотеатр на каникулах и приходил домой с больной головой, утверждая, что звук в кинотеатре… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Иллизиум

Сегодня 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:35 от 250 ₽ 17:45 от 350 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:00 от 300 ₽ 20:30 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
15:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше