Кинотеатр «Иллизиум» в Новомосковске — это современный мультиплекс, радующий жителей города качественными показами зарубежного и российского кино. Расположен в развлекательной зоне на 4 этаже ТРЦ «Пассаж». Открыт в сентябре 2015 года.

В кинотеатре 4 просторных комфортабельных зрительных зала с общей вместимостью 300 посетителей; два малых уютных кинозала имеют по 47 мест, два больших — по 103 места.

В кинотеатре «Иллизиум» для кинопоказов в форматах 2D и 3D используется цифровая кинопроекционная и звуковая техника, звук Dolby. В репертуаре мировые премьеры и популярные фильмы, любимые зрителями. Для детей — увлекательная анимация.

В фойе имеется кино-бар с большим выбором десертов, попкорна, напитков. Посещение кинотеатра можно совместить с отдыхом в кафе Food Line.

