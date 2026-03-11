Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Новой Бряни
11 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Новой Бряни
ДК «Зенит-Брянь»
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
2D
19:00
от 300 ₽
