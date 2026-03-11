Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Новой Бряни
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Новой Бряни
О фильме
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
2D
17:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
