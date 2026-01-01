Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези 2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
7.0
Билеты
Тюльпаны
Тюльпаны Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия 2026, Россия
8.0
Билеты
Наследник
Наследник Глен Пауэлл берется устранить своих конкурентов в борьбе за огромное наследство
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Билеты
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
