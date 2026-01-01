Оповещения от Киноафиши
ДК «Зенит-Брянь»
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
100 метров
Передвижной кинотеатр
переулок Псковский, 32
38.2 км
Саганнурский ИКДЦ
Лесная улица, 2
42.3 км
People’s Cinema
ул, Жердева, 136/1
42.5 км
Наран Синема
пр. Автомобилистов 4А/1
43.8 км
Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
47.8 км
Кинофорум
ул. Ленина, 39
48.5 км
Новое кино
ул. Корабельная, 32
49 км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
49 км
Современник
ул. Гарнизонная, 12
53.9 км
Семейный кинозал "Седьмое небо"
микрорайон Аэропорт, д. 11
57 км
Мир
Иволгинск, улица Ленина 32
68 км
