ДК «Зенит-Брянь»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК «Зенит-Брянь»»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК «Зенит-Брянь»»
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:00
от 300 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:00
от 300 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
15:00
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:00
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
