Киноафиша Фильмы TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Новокузнецке

Расписание сеансов TheatreHD: Ромео и Джульетта во мгле, 2025 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
сб 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
15:00 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
