Фильмы
Мой друг
Мой друг, 2026 в Новокузнецке
28 февраля 2026
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
13:20
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Мой друг
Отзывы
2026, Россия, драма, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
