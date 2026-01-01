2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного

Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали

Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Нашла замену «Первому отделу» на пару вечеров: 2 малоизвестных, но крепеньких детектива с хорошей интригой

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей

В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»