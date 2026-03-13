Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Новокузнецке
17 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 17 марта 2026 в Новокузнецке
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Октябрь
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
10:00
от 300 ₽
14:00
от 400 ₽
Планета кино Полет
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
12:00
от 400 ₽
14:15
от 400 ₽
Планета кино Сити-молл
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
11:10
от 390 ₽
12:30
от 390 ₽
15:20
от 390 ₽
17:25
от 700 ₽
18:00
от 410 ₽
19:45
от 410 ₽
Формула Кино Планета
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:45
от 380 ₽
11:50
от 360 ₽
12:55
от 380 ₽
15:05
от 410 ₽
16:15
от 410 ₽
17:15
от 430 ₽
19:25
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Калевала: Первый викинг
Отзывы
2026, Финляндия, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667