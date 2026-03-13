Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Новокузнецке 15 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 15 марта 2026 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
10:00 от 300 ₽ 14:00 от 400 ₽
Планета кино Полет г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
11:00 от 420 ₽ 13:20 от 420 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
11:10 от 420 ₽ 12:30 от 420 ₽ 15:20 от 470 ₽ 17:25 от 700 ₽ 18:00 от 470 ₽ 19:45 от 470 ₽
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:45 от 420 ₽ 11:50 от 400 ₽ 12:55 от 420 ₽ 14:45 от 510 ₽ 16:15 от 480 ₽ 17:10 от 500 ₽ 19:15 от 500 ₽
