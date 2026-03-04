Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Новокузнецке 10 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 10 марта 2026 в Новокузнецке

Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
10:00 от 300 ₽ 12:10 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽
Планета кино Полет г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
12:15 от 400 ₽ 14:15 от 400 ₽ 16:15 от 400 ₽
