Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Новокузнецке 5 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 5 марта 2026 в Новокузнецке

Вся информация о фильме
Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
10:00 от 300 ₽ 12:10 от 400 ₽ 14:20 от 400 ₽ 18:30 от 400 ₽
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:20 от 390 ₽ 12:30 от 390 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:50 от 480 ₽ 19:00 от 480 ₽ 21:10 от 480 ₽
