Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Новокузнецке 2 марта 2026

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Планета кино Полет г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
16:35 от 400 ₽ 19:55 от 400 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:45 от 390 ₽ 12:20 от 390 ₽ 14:10 от 390 ₽ 15:00 от 390 ₽ 18:40 от 410 ₽ 20:00 от 350 ₽ 22:40 от 410 ₽
