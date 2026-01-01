Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Твое сердце будет разбито Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 2026 в Новокузнецке 29 марта 2026

Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 29 марта 2026 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Твое сердце будет разбито»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
11:20 от 400 ₽ 13:55 от 480 ₽ 16:30 от 480 ₽ 19:05 от 480 ₽ 21:40 от 480 ₽
