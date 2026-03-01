Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Твое сердце будет разбито
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 2026 в Новокузнецке
27 марта 2026
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 27 марта 2026 в Новокузнецке
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Твое сердце будет разбито»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Формула Кино Планета
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
11:20
от 390 ₽
13:55
от 450 ₽
16:30
от 480 ₽
19:05
от 480 ₽
21:40
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667