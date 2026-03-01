Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Твое сердце будет разбито Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 2026 в Новокузнецке 26 марта 2026

Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 26 марта 2026 в Новокузнецке

чт 26 пт 27 сб 28 вс 29
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
11:20 от 390 ₽ 13:55 от 450 ₽ 16:30 от 480 ₽ 19:05 от 480 ₽ 21:40 от 480 ₽
