С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян

Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане

Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb

«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще

«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

Японский ответ злодеям Marvel: новый сериал Netflix на 8 серий от создателей «Поезда в Пусан» смешал фантастику, маньяка и детектив

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя