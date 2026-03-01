Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Король и Шут. Навсегда
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Новокузнецке
3 марта 2026
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 3 марта 2026 в Новокузнецке
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино им. Кино
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
2D
12:25
от 1500 ₽
14:10
от 450 ₽
16:30
от 1500 ₽
Октябрь
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
20:00
от 300 ₽
Планета кино Полет
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
20:40
от 400 ₽
Планета кино Сити-молл
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
15:30
от 600 ₽
18:00
от 410 ₽
22:30
от 410 ₽
