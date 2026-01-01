Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Вот это драма!, 2026 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
19:30 от 510 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
