Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Новокузнецке
8 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 8 марта 2026 в Новокузнецке
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кино им. Кино
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
2D
12:20
от 1500 ₽
13:20
от 450 ₽
Октябрь
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
15:10
от 400 ₽
Планета кино Полет
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
12:55
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667