Фильмы
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
28 февраля 2026
28 февраля 2026
Вся информация о фильме
Кино им. Кино
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
2D
13:15
от 450 ₽
14:30
от 1500 ₽
17:35
от 450 ₽
Октябрь
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
11:00
от 400 ₽
14:00
от 400 ₽
Планета кино Сити-молл
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:50
от 420 ₽
12:25
от 420 ₽
13:00
от 470 ₽
14:40
от 470 ₽
16:00
от 470 ₽
17:00
от 470 ₽
17:45
от 700 ₽
19:00
от 470 ₽
20:25
от 470 ₽
