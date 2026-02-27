Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 28 февраля 2026 в Новокузнецке

Кино им. Кино г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
2D
13:15 от 450 ₽ 14:30 от 1500 ₽ 17:35 от 450 ₽
Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
11:00 от 400 ₽ 14:00 от 400 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:50 от 420 ₽ 12:25 от 420 ₽ 13:00 от 470 ₽ 14:40 от 470 ₽ 16:00 от 470 ₽ 17:00 от 470 ₽ 17:45 от 700 ₽ 19:00 от 470 ₽ 20:25 от 470 ₽
