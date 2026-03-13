Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Новокузнецке 17 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 17 марта 2026 в Новокузнецке

Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
16:00 от 400 ₽ 20:00 от 300 ₽
Планета кино Полет г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
16:15 от 400 ₽ 18:20 от 400 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:50 от 390 ₽ 14:05 от 390 ₽ 16:25 от 410 ₽ 18:25 от 410 ₽ 20:25 от 410 ₽ 21:20 от 700 ₽ 22:25 от 410 ₽
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:30 от 360 ₽ 13:50 от 390 ₽ 14:45 от 390 ₽ 16:55 от 410 ₽ 19:05 от 410 ₽ 21:15 от 410 ₽ 23:55 от 410 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
