Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Новокузнецке 16 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 16 марта 2026 в Новокузнецке

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Октябрь г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
16:00 от 400 ₽ 20:00 от 300 ₽
Планета кино Полет г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
16:15 от 400 ₽ 18:20 от 400 ₽
Планета кино Сити-молл г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:50 от 390 ₽ 14:05 от 390 ₽ 16:25 от 410 ₽ 18:25 от 410 ₽ 20:25 от 410 ₽ 21:20 от 350 ₽ 22:25 от 410 ₽
Формула Кино Планета г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:15 от 360 ₽ 13:50 от 390 ₽ 14:45 от 390 ₽ 16:55 от 410 ₽ 19:05 от 410 ₽ 21:15 от 410 ₽ 23:25 от 410 ₽
