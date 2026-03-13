Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Новокузнецк, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Новокузнецке
14 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 14 марта 2026 в Новокузнецке
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Октябрь
г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
2D
16:00
от 400 ₽
20:00
от 300 ₽
Планета кино Полет
г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
2D
15:15
от 450 ₽
17:15
от 450 ₽
Планета кино Сити-молл
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
2D
10:50
от 420 ₽
14:05
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
18:25
от 470 ₽
20:25
от 470 ₽
21:20
от 700 ₽
22:25
от 470 ₽
Формула Кино Планета
г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
2D
10:15
от 430 ₽
14:45
от 480 ₽
16:55
от 480 ₽
19:05
от 480 ₽
21:15
от 480 ₽
23:25
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
Калевала: Первый викинг
Отзывы
2026, Финляндия, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Слоеное тесто+малиновое варенье: этот рецепт от создателей «Трех котов» покорит и детей, и взрослых
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667